Могут ли белорусы дать ребенку двойную фамилию, состоящую из родительских? 3 31.03.2024, 19:11

Объяснили в загсе.

Жительница Витебска и ее муж носят разные фамилии. Она поинтересовалась, могут ли они дать ребенку двойную фамилию, состоящую из своих собственных. На этот вопрос изданию «Віцьбічы» ответили в одном из городских загсов.

Как рассказала начальница отдела загса Витебского райисполкома Елена Клокова, присвоить в данном случае ребенку двойную фамилию нельзя.

Согласно статье 69 Кодекса о браке и семье, фамилия ребенка определяется фамилией его родителей. При разных — новорожденному дается фамилия матери или отца с их согласия, а при отсутствии такового — по указанию органа опеки и попечительства. Так что двойная фамилия у малыша может быть, только если она такая хотя бы у одного родителя.