Генерал-разведчик раскрыл сроки наступления ВСУ 31.03.2024, 19:18

Николай Маломуж

Линия фронта также может заходить на территорию РФ.

При условии поставок Украине достаточного числа дальнобойных ракет, стратегическая наступательная операция ВСУ, с учетом обеспечения дронами, боеприпасами и другими системами вооружений, станет возможной в июле, августе, сентябре.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в интервью «Главреду».

- Прежде всего сегодня стоит задача эффективной обороны, чтобы отразить наступление россиян, при этом должно происходить уничтожение резервов врага, а также подготовка операции по освобождению территорий там, где враг не ожидает, - пояснил эксперт.

При этом он не исключил, что линия фронта также может заходить на территорию страны-агрессора РФ.

- Задача ATACMS и Taurus – уничтожать основные ударные силы врага в тылу, все, что там дислоцируется или уже движется к фронту. Убежден, что сотня специально подготовленных наших ребят, заброшенных в тылы врага, могли бы создать огромные проблемы России – россияне бы этого не ожидали и просто не знали бы, куда бежать. Когда будет лететь на противника со всех сторон, это будет Армагеддон, - пояснил собеседник.

Маломуж также добавил:

- Наше святое дело – бить по всем военным объектам на территории России. Мы это и делаем сегодня, но это должно быть более массово, в сотни раз. Тогда у России не будет никаких перспектив вообще.