Черноморский флот РФ лишен 70% боевых возможностей: разбор эксперта 1 31.03.2024, 19:45

1,628

Украинская охота на российские суда продолжается.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину перед Черноморским флотом РФ стояли четыре задачи: блокада украинского побережья, проведение оперативно-стратегической десантной операции против Украины, поддержка сухопутных войск и нанесение ракетно-бомбовых ударов по стратегическим объектам.

По меньшей мере две из них россияне уже полностью провалили: блокада не удалась, для десантной операции нет ни сил, ни возможностей после потопления крейсера «Москва» и истребления наиболее подготовленных российских морпехов.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал руководитель военных программ украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

- Третья задача — это обеспечение, поддержка сухопутных войск. Да, из северо-западной части Черного моря мы их выгнали, из центральной части мы их выгнали, но есть Азовское море, которое россияне полностью контролируют, и могут, и продолжают выполнять эти задачи, к сожалению. И четвертая задача — это нанесение ракетных ударов. К сожалению, несмотря на то, что мы выгнали россиян в восточную часть Черного моря, они могут наносить удары оттуда. То есть, по большому счету, где-то на 65-70% мы их боевых возможностей лишили. Это — реальная картина, та, которая складывается сейчас. Черноморский флот уже не доминирует в Черном море. Более того, фактически прячется подальше от наших берегов в восточной части Черного моря, — отметил эксперт.

Он добавил, если рассматривать Черноморский флот РФ не как группу кораблей, а как организационную структуру, то успешные удары Сил обороны Украины значительно ослабили возможности управления российской группировкой на юге Украины и ее авиационную поддержку.

- Когда наносятся удары по штабу флота, по запасному командному пункту, по бывшему штабу ВМС, командному пункту Крымской военно-морской базы, это все на значительный промежуток времени дезорганизует систему управления силами. Не только корабельными силами, а главное, силами, которые противостоят нашей доблестной армии на юге Украины. Аэродромная сеть — это аэродромы Черноморского флота, авиация Черноморского флота в Саках, на «Бельбеке», в Гвардейском; это аэродромы военно-космических сил России так называемых, военно-воздушных сил; это аэродромы армейской авиации в Кировском, Джанкое, Приморском. Ракетные удары и артиллерийские удары, удары дронами, которые по ним наносятся, ослабляют авиационную поддержку этой группировки сил врага, — пояснил Лакийчук.

Отдельно он остановился на уменьшении логистических возможностей противника, ведь пораженные Силами обороны Украины большие десантные корабли россиян выполняли именно логистические задачи в условиях ограниченной возможности транспортировки опасных грузов через Крымский (Керченский) мост.

- Украинские ВМС и спецслужбы совместно последовательно и уверенно выбивают одну единичку за другой. Более того, после «Новочеркасска», «Цезаря Куникова», которые были уничтожены на переходе морем или уже в порту с боеприпасами для этой группировки сил, мы выходим на превентивные удары. «Азов», «Ямал», украинский «Константин Ольшанский» — это десантные корабли, которые находились в ремонте и могли быть восстановлены для замены потерянных судов для продолжения логистических операций. Теперь этого не будет, — подчеркнул руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI».

Он добавил, что украинская охота на российские суда продолжается, где бы в Черном море они ни находились, напомнив, что «Оленегорский горняк» был поражен на рейде Новороссийска. Лакийчук прогнозирует, что рано или поздно та же судьба настигнет БДК «Петр Моргунов» нового проекта 11711, построенный для Северного флота. Всего у РФ два таких корабля.

- Один из них они затащили в Черное море для того, чтобы обеспечивать десантную операцию и транспортировку, он в два раза примерно больше, чем остальные большие десантные корабли Черноморского флота. И россияне боятся его выводить в море, держат в глубине бухты. Но я уверен, что украинские моряки, украинские дронщики или кто-то другой рано или поздно найдут подходы, и оно тоже пойдет на дно, — резюмировал Павел Лакийчук.