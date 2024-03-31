Business Insider: Судьба Путина зависит и от выборов в США 5 31.03.2024, 21:06

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В случае переизбрания Байдена санкции усилятся.

Население России может выступить против своего лидера Путина, поскольку экономическая мощь страны падает, а западные санкции против РФ продолжают усиливаться. Об этом пишет Business Insider (перевод - «Униан»). Издание ссылается на собеседников из экономических кругов.

По их прогнозам, в этом году экономическая мощь России, скорее всего, уменьшится. При этом западные санкции усложнят жизнь простых россиян. Ограничения, скорее всего, будут усилены, если Джо Байден в ноябре переизберется на пост президента США.

"Сейчас Россия пережила влияние санкций Запада, но нация может увидеть переломный момент на ноябрьских президентских выборах в США. ... Запад, скорее всего, будет продолжать оказывать поддержку Украине, затем в случае переизбрания президента Джо Байдена санкции против России усилятся, - говорится в статье.

По словам собеседников СМИ, сейчас в РФ люди живут привычной жизнью, «но это абсолютно нежизнеспособная стратегия, и фундаментальные движущие силы роста, лежащие в основе этой экономики, ухудшаются на наших глазах, и если Дональда Трампа не изберут, то все это выплывет на поверхность - карточный домик развалится».

- Запад мог бы нанести потенциально разрушительный удар по российской экономике, если бы он вышел за пределы торговли нефтью и ввел санкции на российскую сталь, медь и другие металлические товары, на которые приходится около 20% общего дохода страны. Уровень жизни в России тем временем и так падает. Гражданская инфраструктура разрушается, частично из-за того, что Россия слишком много тратит на свою войну. Инфляция в России также высока. Будут массовые беспорядки, когда люди в России поймут, что обещанный Путиным путь к победе не осуществится так, как он обещает, - говорится в материале.