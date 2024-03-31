Силы обороны Украины пресекли очередную попытку прорыва российской ДРГ 31.03.2024, 22:15

Противник пытался проникнуть на территорию Сумской области.

Украинские подразделения пресекли попытку проникновения российской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 31 марта.

В общем, враг нанес 23 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль украинской границы, отмечает Генштаб.

- Украинские подразделения пресекли попытку проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области, — говорится в сообщении.

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском драке ВСУ отразили три атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Первомайское Харьковской области и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Раздолевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Уманское, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Острое, Максимилиановка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС и 1 артиллерийскому средству врага.