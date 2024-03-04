«Однажды у меня даже получилось случайно «наклюкаться» квасом «Лидский» 4.03.2024, 8:51

Как живется белорускам с редкими аллергиями.

Аллергия — весьма странная по своей природе штука. Только подумайте: когда вашему телу скучно, оно начинает принимать безобидную пыльцу, орехи или клубнику за «врага народа» и, по сути, атаковать само себя. Так все и устроено. И ладно, когда ваше тело предпочло какие-то банальные и простые аллергены: можно исключить лишнее, запастись таблетками и жить дальше. Но что делать, если ваша аллергия не дает вам банально выйти на улицу при свете дня? Что, если она заставляет вас покрыться волдырями от дуновения ветра или делает в стельку пьяным от бутылки кваса или кефира? «Онлайнер» собрал несколько историй читательниц с не самыми обычными и ярко выраженными аллергиями.

Даша, 25 лет. Аллергия на солнце

В детстве после дня на пляже чуть не отказали почки. Все лето практически не выходит на улицу днем.

Первый раз это произошло со мной в 12 лет, когда мы с родителями отдыхали в Таиланде. В таком возрасте маму ты не очень слушаешь и весь день проводишь на солнце и в воде, разумеется. И буквально в первый же день я, очевидно, переборщила. К вечеру уже была вся красная, но это не было похоже на обычный ожог. К коже было невозможно прикоснуться, было больно лежать, носить одежду, а при попадании воды было ощущение, будто на меня пролили кипяток.

Пока мы были на отдыхе, сходить к врачу и разобраться, что со мной, было невозможно. Решили, что это просто ожог: помазать, посидеть в номере — и пройдет. Но лучше не становилось: обгоревшая кожа стала слазить прямо до мяса, раны сильно кровили — как будто это был ожог от утюга, не меньше. Никакого «кожица просто пошелушится и отойдет, как у змейки», как говорила мама. В какой-то момент у меня вообще начали отказывать почки. Стали отекать лицо, руки, ноги. Фенечки, которые я тогда носила на запястье, буквально впились руки, и снять их было можно, только разрезав ножницами.

Тогда же я начала физически чувствовать нездоровую реакцию организма на солнце. Она была моментальной: стоит только выйти под открытые лучи — сразу темнеет в глазах, текут слезы, начинает тошнить, в голове вертолеты — ощущения такие, будто ты в центрифуге. Плюс ко всему тело горит и зудит, пока не спрячешься в тень.

Выглядела я тогда жутковато, конечно, поэтому летних детских фотографий у меня сохранилось не много. Нашла парочку, и тут все выглядит еще более-менее. Помню момент, когда в самый разгар аллергии мы шли по торговому центру, остановилась случайная американка и закричала: «О боже мой, что с твоим лицом?!» Я ее понимаю, выбегаю на улицу и начинаю плакать. Окончательно все прошло только через несколько лет. Я ходила в школу, а шрамы, особенно на лице, оставались еще долго.

Позже врач подтвердил все догадки. Оказывается, аллергия на солнце — это что-то вроде босса всех аллергий. Если у тебя уже и так много аллергенов, то шансы бонусом словить такую реакцию на солнце резко повышаются. А у меня и без солнца была аллергия на кучу препаратов, цитрусовые и шоколад. Особо изобретательные друзья, кстати, поэтому дарят мне шоколадки с апельсинами. Хотя мне их лучше даже в руках не держать лишний раз.

Уже во взрослом возрасте таких же жестких случаев, чтобы прямо почки плохо работали и кожа слезала, уже не было. Я научилась жить со своей аллергией. В солнечную погоду летом я из дома никогда не выйду: боюсь. Да и я знаю, чем это кончится. Достаточно час провести не в тени — и все: отекают руки, в голове вата, глаза на мокром месте. Таблетки не панацея, но становится немного легче: хотя бы глаза не режет и голова так не кружится. Ездить в страны ближе к экватору мне противопоказано, как и, ясное дело, загорать и ходить в солярии. Впрочем, я за это не сильно переживаю. Как говорит мама: «Белая кожа для аристократа честь, а загар и у челяди есть». Хотя, конечно, понимаю, что это она придумала, чтобы меня поддержать.

Любовь, 34 года. Аллергия на алкоголь

Может опьянеть от бутылки кваса и превратиться в «Бэтмена». Знает все о безалкогольном виски и вине.

Стоит мне сделать хотя бы пару глотков чего-то спиртного, как у меня тут же появляется «маска Бэтмена», как я ее называю: лицо краснеет вокруг глаз и ближе к ушам. Но это еще ладно — главное, что после этой пары глотков я буду уже пьяная. Мой организм будто бы вовсе отказывается перерабатывать алкоголь. А ведь алкоголь так или иначе содержится во многих продуктах, не только в бутылках со специальной этикеткой.

Однажды у меня даже получилось случайно «наклюкаться» квасом «Лидский». Я была реально пьяна! Когда прочитала, что он натурального брожения, все встало на свои места. А там же от силы 1,5% спирта. Получается, я и с кефиром такое провернуть могу. И с конфетами «Столичными» та же история: две-три штуки съем — и готова.

По молодости я списывала такую реакцию на то, что «я же девочка» и пью редко, но со временем стало очевидно, что это ненормально. Хотя в студенческие годы все шутили, что со мной выгодно скидываться: больше одной стопки я выпить все равно не смогу, а пьянит меня, как иных с полбутылки. Только однажды я встретила молодого человека, которого «уносило» так же быстро. Нам на двоих хватило маленькой бутылки джин-тоника, чтобы еле стоять на ногах. И это мы еще не допили! Больше ни у кого подобного не встречала.

Сил и желания как-то бороться с этим, находить сочетания алкоголя, которые я с горем пополам перенесу, особо не было. Решила, что лучше бросить окончательно: все равно вместо веселья и раскрепощения я получала туман в голове и горящее лицо, от которого не спасали даже тонны тональника. Надоело, что из-за этого у меня не оставалось ни одного красивого фото с праздников. Вот я, к примеру, на своем дне рождения, и даже через толстый слой «штукатурки» проглядываются красные пятна.

В общем, я бросила пить, и с тех пор я тот самый человек в компании, который наутро все прекрасно помнит и обречен быть вечным трезвым водителем. В принципе, ни о чем не жалею.

А еще теперь я стала экспертом по «безалкогольному алкоголю». Когда мы с мужем бываем в Европе, я часто ищу бутылочку чего-то, что имитирует спиртное, и ему тоже всегда интересно попробовать и сравнить. Чего мы только не находили — даже безалкогольные виски и джин. Я так и не поняла, зачем их изобрели. Видимо, чтобы смешивать с колой или содовой и получать характерный вкус. Но пьющие друзья говорят, что это гадость и вообще не похоже на оригинал. Зато оказалось, что вкусных безалкогольных сортов пива и вина не меньше, чем обычных. Забавно еще, что мой «безалкогольный алкоголь» на застольях вызывает у всех неподдельный интерес, и каждый считает своим долгом попробовать.

Настя, 18 лет. Аллергия на солнце

Попадание солнечных лучей вызывает температуру. В жару на улицу только в «хиджабе» и на сильных антибиотиках.

Когда мне было 3 года, мы были на море с родителями, и я сильно сгорела. Через пару дней на месте ожогов пошли волдыри. Потом они стали лопаться, кровоточить и гноиться. Выглядело это жутко, родителям пришлось срочно возвращаться домой и вести меня к врачу. Само ничего не заживало, мази тоже не помогали. Врач выписал антибиотики и сказал, что это инфекция. В итоге с горем пополам это все как-то затянулось, оставив шрамы. Но правильный диагноз поставлен так и не был.

Каждое лето лицо так или иначе покрывалось болезненными «прыщиками», которые лопались, создавали дискомфорт, но такого треша, как в первый раз, не было. Но когда в мои 6 лет мы снова полетели с семьей на отдых в ту же страну, все повторилось один в один.

Так продолжалось еще долго, и никто не мог толком сказать, чем же я болею. Только в 13 лет мне поставили правильный диагноз: врач предположил, что это все-таки может быть реакцией на солнце. У меня был целый список других аллергий, плюс я сама рыжая, а кожа светлая — попадаю в зону риска по всем признакам. До этого аллергологи подозревали хлорку, соль — все, что может быть связано с морем, бассейном, отдыхом в отеле. Но на солнце даже подумать никто не мог.

Выяснилось, что купировать и как-то лечить это невозможно. Единственное, что помогает, — это вообще не появляться на солнце. Летом приходится ходить укутанной чуть ли не в хиджаб, пить сильные антибиотики и антигистаминные. Любое попадание солнечных лучей на открытую кожу в моем случае даром не пройдет: оно будет накапливаться и рано или поздно как-то выстрелит.

Даже сейчас, ранней весной я днем уже не могу находиться на улице, мне тяжело. Утром и вечером, во время заката еще более-менее терпимо. Если же я проведу под ярким солнцем около часа, поднимается высокая температура, тело начинает гореть. Безопасно находиться на солнце я могу только дома, когда смотрю на него через стекло на балконе.

Конечно, все это очень сильно влияет на мою жизнь. Летние поездки в какие-нибудь жаркие страны я даже не рассматриваю. Дачи и шашлыки, поездки на озера — тоже не мое. Мне подходит зимний отдых — снег, холода. Я была в Норвегии, в Исландии. Там солнечных дней минимум — то, что нужно. Конечно, в Исландии есть полярный день, когда практически не темнеет целые сутки, но солнце там не жарит, оно просто не садится и светит через облака. Это не вызывает у меня никаких негативных реакций. Со временем я все же планирую переезжать куда-нибудь, где как минимум более дождливо и пасмурно и где я смогу спокойно гулять по улице, когда мне захочется.

Екатерина, 25 лет. Аллергия на холод / холодную воду

Чешется от незакрытой форточки, покрывается волдырями, когда моет посуду.

Впервые заметила свою аллергию в детстве, когда мыла посуду. Особо гадать, что же это такое, не пришлось: волдыри и покраснения стали появляться в одних и тех же местах и пропадать, как только я согревалась и высыхала.

С тех пор подобное повторялось регулярно. Если руки и лицо мерзнут, появляется зуд. Если ничего не предпринять, выступают волдыри. Вот свежие примеры. На первом фото я вернулась с получасовой зимней прогулки и обнаружила вот такого товарища на ноге, а на втором — последствия десяти минут на улице с собакой. Выраженность и количество таких пятен и волдырей зависит от того, насколько я замерзла.

Причем это не обязательно должны быть какие-то сильные морозы. Однажды летом я ездила в командировку и подмерзла утром, пока ждала автобус. За это время все оголенные части тела покраснели и покрылись такими волдырями! Водитель был в шоке и сам предложил плед, чтобы я согрелась. Обычно я предупреждаю людей заранее, чтобы не пугать.

Плавать я тоже хожу крайне редко. В бассейнах и водоемах — даже там, где всем тепло, — у меня снова начинается аллергия. На море, правда, давно не была — возможно, там температура была бы комфортнее. На работе в одном кабинете порой бывает сложно наладить «микроклимат» с коллегой: ей душно, а у меня все чешется, если окно открыто. Ну и зимой, понятно дело, становится еще тяжелее. Всякий там активный отдых, лыжи, сноуборд — это не мое. Мое — это две пары носков и колготки.

Особого эффекта от таблеток не наблюдала. На всякий случай пью антигистаминные, но трудно сказать, от чего быстрее отпускает — от них или горячего душа. Интересно, что у меня был период, когда моя аллергия внезапно куда-то пропала на целых семь лет. Но в этом году я вышла на работу, изменила образ жизни, сильно стрессовала и уже при первых холодках в августе заметила, что все вернулось: и зуд, и пятна — все, как и раньше.