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Лукашенко рассмешил белорусов, сказав про доверие к милиции

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  • 4.03.2024, 9:08
  • 12,476
Лукашенко рассмешил белорусов, сказав про доверие к милиции

Диктатор потерял связь с реальностью.

Александр Лукашенко 4 марта, в понедельник, поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с 107-й годовщиной со дня образования белорусской милиции, информирует пресс-служба диктатора.

Диктатор заявил, что опасная и трудная профессия требует от каждого из сотрудников ежедневных решительности, мужества, отваги, а также бескомпромиссной жесткости к преступнику и огромной доброты к тем, кому необходима защита.

– Наши граждане всецело доверяют вам и знают, что белорусский милиционер всегда с честью выполняет свои обязанности и в любую минуту готов прийти на помощь, - заявил Лукашенко.

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