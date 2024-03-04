Россия потеряла 1150 оккупантов, 42 автомобиля и 22 артсистемы за сутки

Россия потеряла 1150 оккупантов, 42 автомобиля и 22 артсистемы за сутки3
- 4.03.2024, 9:11
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Сводка Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 417 950 своих военных, за минувшие сутки — 1150.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро понедельника, 4 марта, потери РФ составляют:
личного состава — около 417 950 (+1150) чел,
танков — 6648(+8) ед,
боевых бронированных машин — 12660 (+21) ед,
артиллерийских систем — 10210 (+22) ед,
РСЗО — 1004 (+1) ед,
средств ПВО — 698 (+2) ед,
самолетов — 347 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7845 (+2),
крылатых ракет — 1916 (+1),
кораблей/катеров — 25 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 13374 (+42) ед,
специальной техники — 1621 (+1).