Россия потеряла 1150 оккупантов, 42 автомобиля и 22 артсистемы за сутки 3 4.03.2024, 9:11

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Сводка Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 417 950 своих военных, за минувшие сутки — 1150.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро понедельника, 4 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 417 950 (+1150) чел,

танков — 6648(+8) ед,

боевых бронированных машин — 12660 (+21) ед,

артиллерийских систем — 10210 (+22) ед,

РСЗО — 1004 (+1) ед,

средств ПВО — 698 (+2) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7845 (+2),

крылатых ракет — 1916 (+1),

кораблей/катеров — 25 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 13374 (+42) ед,

специальной техники — 1621 (+1).