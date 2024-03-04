В Беларуси в продаже появились сухие драники 8 4.03.2024, 9:15

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Готовятся за 15 минут.

В продаже в белорусских магазинах появились сухие драники, которые выпустил популярный производитель чипсов в Беларуси «МашПищеПрод» (торговая марка «Мира»). Информация опубликована на официальном сайте производителя.

Так, сухие драники представляют из себя смесь их сушеного картофеля для приготовления традиционного белорусского блюда. Одна пачка содержит 200 граммов указанной смеси. Что касается времени приготовления, то указывается 15 минут. Сухие драники представлены сразу с несколькими вкусами. Называются укроп, морковь и чеснок, перец.