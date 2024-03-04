Оккупанты хотели взять штурмом позиции ВСУ на «гольф-карах Шойгу»
- 4.03.2024, 12:39
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Но что-то пошло не так.
На Лиманском направлении отбито несколько атак врага с большим количеством техники. Об этом сообщила 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада ВСУ в Telegram.
«На днях 60 ОМБр отразила масштабную атаку россиян на Лиманском направлении, которая осуществлялась в три волны. россияне задействовали танки, БМП, живую силу и даже китайские «гольф-кары» Шойгу, которые он выдавал Путину за новейшую разработку своего оборонпрома», - сказано в сообщении.
Также отмечается, что было уничтожено много оккупантов и их техники.
«Все, что не успело убежать, теперь металлоломом лежит на нашей земле - орков выгоним, а земля снова будет чистая и цветущая», - отмечают в 60 ОМБр.
Также разместили видео, где показали как было уничтожено много единиц вражеской техники точными попаданиями.