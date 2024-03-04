Глава католической церкви в Беларуси отменил Великий пост на один день 4.03.2024, 12:50

архиепископ Иосиф Станевский

Рассказываем почему.

Белорусским католикам разрешили на один день прервать Великий пост и отпраздновать 8 Марта. Решение отменить пост в честь праздника принял глава католической церкви в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский, сообщает сайт catholic.by.

«В пятницу, 8 марта, в Международный женский день, Минско-Могилевская архиепархия предоставит диспенсацию (освобождение) от обязанности воздерживаться от употребления мясных блюд», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что возможность прервать пост на время праздника прописана в Кодексе канонического права в статье № 1251 «О днях епитимьи».

«Воздержание от мяса или других видов пищи согласно предписаниям конференции епископов следует соблюдать во все пятницы всего года, кроме тех, на которые приходится то или иное торжество», — сказано в кодексе.

Освобождение от поста на пятницу получили верующие старше 14 лет. Напомним, что Великий пост начался у католиков 14 февраля и продлится до Пасхи, которую в этом году отметят 31 марта.