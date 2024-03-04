Что же вы, камрад Фицо? 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.03.2024, 13:03

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Роберт Фицо

Попросите прислать к вам Лаврова.

Премьер Словакии Фицо переживает по поводу итальянской ПВО, которая должна покинуть Словакию:

— Предыдущее правительство подарило Украине функционирующую российскую систему ПВО С-300. Потом у нас на миг были здесь американские Patriot, но и они ушли, а теперь уйдут и итальянцы. А я спрашиваю, господи, кто будет охранять наши АЭС и другие стратегические цели?

Совершенно позорное заявление. Вам от кого эти «цели» охранять, камрад Фицо? Кто вам угрожает? Путин? Он же вас вместе с Орбаном любит за то, что «палки в колёса» Украине и НАТО вставляете. Называл вас с Орбаном «пронациональными политиками».

А вы, Фицо, выходит дело, считаете, что Путин может вашу страну атаковать? Попросите прислать к вам Лаврова – он даст вам честное слово. Не нужно вам ПВО – ваш Путин мирный.

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