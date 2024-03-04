Пенсионеру из Минска позвонили мошенники и потребовали $40 тысяч, но он их раскусил

Пенсионеру из Минска позвонили мошенники и потребовали $40 тысяч, но он их раскусил5
- 4.03.2024, 13:11
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Вот что было дальше.
В Минске пенсионер перехитрил телефонных аферистов и сдал их милиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Мужчине на домашний телефон позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он сообщил, что сестра пенсионера якобы попала в ДТП, а за непривлечение ее к ответственности нужно заплатить 40 тысяч долларов.
Минчанин понял, что его обманывают, но сделал вид, что согласен передать пять тысяч долларов. Продолжая разговаривать с аферистом, он вызвал милицию и подготовил пакет для передачи, сложив вместо наличных газеты.
За посылкой приехал 57-летний водитель такси. Его, а также посредника, отвечавшего за перевод денег злоумышленникам, задержали.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.