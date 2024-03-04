«Я даже дома всегда называла его на „вы“» 3 4.03.2024, 13:16

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Белорусы и белоруски поделились историями, как скрывали отношения на работе.

Согласно опросу сайта по поиску работы rabota.by, 56% респондентов были свидетелями романов между коллегами, а более трети опрошенных сами становились участниками таких связей на работе. Большинство из них скрывали свои отношения. «Зеркало» поговорило с белорусами и белорусками, которые встречались с коллегами и держали это в секрете, и расспросило карьерную консультантку, как романы на работе влияют на продуктивность.

«Так и прожила два года с человеком, обращаясь по имени-отчеству»

История романа Оксаны разворачивалась, когда ей было 26 лет. Все закручивалось постепенно: как она объясняет, причиной этому стали сразу два фактора.

— Во-первых, мой коллега Геннадий был старше меня на 25 лет, — говорит Оксана. — Поначалу разница в возрасте нас все-таки сильно смущала. А во-вторых, он был отцом директора фирмы, в которой мы все вместе работали. Его сын к тому же был моим другом со студенчества, что казалось ненормальным вдвойне. Но, несмотря на все это, наши отношения набирали обороты втайне от всех.

Как вспоминает собеседница, до начала романа их взаимодействие с Геннадием по работе было обычным. Они могли вместе ездить в командировки, обсуждать проекты и вести себя так же, как и другие коллеги. Поведение мужчины менялось на корпоративах: в такие моменты женщина и начала замечать к себе повышенное внимание.

— Уже тогда были заигрывания, ухаживания, даже совсем не приятельские прикосновения. Но это все еще происходило украдкой, потому что коллеги могли заметить, его сын мог увидеть и так далее. На одном из корпоративов флирт перерос в нечто большее — он меня поцеловал, и все закрутилось. Помню, тогда после корпоратива мы проговорили всю ночь, и я уже не смогла выкинуть его из головы.

Позже пара начала встречаться после работы, а потом и вовсе съехалась. Это значило, что ездить в офис тоже надо было вместе.

— Только утром я выходила из машины за два квартала от офиса, а вечером сначала проходила пешком те же два квартала и потом уже садилась в машину. Было одновременно смешно и стремно. Скрывать отношения на работе было сложно. Чтобы случайно не выдать себя, я даже дома всегда называла его на «вы». Так и прожила два года с человеком, обращаясь по имени-отчеству, — признается собеседница.

Оксана уверена: самой работе их отношения не мешали. В офисе они были коллегами и сосредотачивались на задачах компании.

— Максимум, что могло быть, — улыбка друг другу втихаря, больше мы никак не проявляли чувства, — вспоминает собеседница. — К тому же, мне кажется, мы были самой эффективной командой. Нам нравилось вести проекты вместе. Да и когда едешь вместе в командировку, можно целоваться, пока никто не видит.

Отношения Оксаны и Геннадия продлились два года. Идиллию, по ее словам, разрушила постоянная ревность партнера. Женщина решила разорвать отношения, но с работы не ушла.

— После расставания было очень сложно вести совместные проекты — мы старались этого не делать, чтобы меньше пересекаться. Но офис у нас был маленький, приходилось как-то существовать рядом. Для меня это было самое тяжелое расставание из всех, — считает Оксана. — С остальными бывшими партнерами я до сих пор общаюсь, мы постарались разойтись красиво, а тут с его стороны была прям какая-то ненависть — каждый рабочий день воспринимался тогда как каторга. Возможно, именно из-за совместной работы у него не получилось остыть, ведь перед глазами постоянно была я как раздражитель.

Такой атмосферы на рабочем месте Оксана не выдержала и через год написала заявление об уходе, открыв собственное дело. С Геннадием после увольнения женщина больше не виделась и ничего о нем не слышала. Впрочем, о произошедшем она не жалеет: на момент увольнения женщина поняла, что уже переросла эту работу и ей настало время двигаться дальше.

«Не хотели лишнего внимания в виде шуточек или подколов»

В небольшой компании, где работал 27-летний Егор, все коллеги общались близко. А с приходом новых сотрудников коллектив каждый раз устраивал тимбилдинг, чтобы ближе познакомиться с новыми людьми. На одном из таких мероприятий мужчина и обратил внимание на 25-летнюю Марину.

— Она устроилась к нам летом, поэтому мы с коллегами поехали на импровизированный пикник: если точнее, на шашлыки на Минском море, — рассказывает мужчина. — После них мы и начали общаться ближе, а чуть позже закрутились наши секретные романтические отношения.

И Егор, и Марина обоюдно решили скрывать, что они вместе. Хотя, уточняет собеседник, условий, запрещающих отношения между коллегами, в компании не было.

— Мы оба любим спокойный образ жизни, так что просто не хотели лишнего внимания от коллег в виде шуточек или подколов. Да и скрывать нам нравилось, — рассказывает мужчина. — А если хотелось пообниматься, понежиться, то можно было выйти вместе на перерыв. Так мы поддерживали друг друга на работе. В целом отношения не сказывались на нашей продуктивности. Наоборот, мы оба продвигались по карьерной лестнице: Марина получила повышение, а я был в любимчиках у начальства. После работы мы обычно со всеми прощались, говорили, что только нам двоим в одну сторону, и уходили вместе.

Так пара встречалась два года, вплоть до ухода Егора из компании. С Мариной его решение никак не связано: в какой-то момент мужчина решил, что пора сменить место на более оплачиваемое. Его уход совпал с моментом, когда пара перестала скрывать отношения.

— Спустя время сложно вспомнить, почему именно мы перестали скрываться. Кажется, кто-то из коллег случайно узнал об этом, а мы уже не отнекивались, что встречаемся. Честно говоря, к тому моменту я успел и предложение Марине сделать. Она сказала «да» и стала моей невестой, — улыбается Егор. — Сейчас мы вместе с ней уже больше трех лет.

«Коллеги не мои друзья, чтобы я с ними обсуждала свою личную жизнь»

Александре было 25 лет, когда она в офисе познакомилась с Павлом — ему на тот момент было 28. Хоть пара и работала в небольшой компании, их отделы мало пересекались, и отношения завязались только спустя три года — на одном из корпоративов.

— Мы сразу решили никому не рассказывать о том, что встречаемся. Коллеги не мои друзья, чтобы я с ними обсуждала свою личную жизнь, — объясняет собеседница. — При них мы вообще никак не показывали, что у нас есть отношения. Общались на уровне «привет-пока», даже чаи вместе не пили. Мы их и до отношений не распивали, с чего бы вдруг начать? Могли разве что переписываться и разговаривать друг с другом по телефону, выходя из кабинета. Контакт Паши я тогда даже завуалированно назвала, чтобы, если бы кто-то увидел мой экран во время звонка, никто не понял, что это он.

Спустя год отношений Павел уволился из компании. Как вспоминает Александра, его увольнение совпало с решением пары съехаться. Но даже тогда они решили никому не рассказывать, что встречаются.

— Я продолжала работать в той же компании, а Павел сохранил связи с бывшими коллегами и иногда с ними созванивался. Мы не говорили им, что встречаемся, еще целых два года. В офисе все узнали только после того, как я пришла отпрашиваться на роспись в ЗАГС. Сперва коллеги подумали, что свадьба не моя, а я приглашена к кому-то гостьей. Я не стала переубеждать, а уже после росписи сболтнула что-то вроде: «Меня дома вообще-то муж ждет, не могу задержаться сегодня». Вот тогда и пришлось рассказать что роспись была моя, а муж — наш бывший коллега.

Такие отношения на самом деле не влияют на работу плохо?

— Если речь идет о романтических отношениях между коллегами, то они обязательно окажут определенное влияние на рабочий процесс, — уверена карьерная консультантка и коуч Татьяна Демчук. — Но мне кажется бессмысленным давать этому влиянию положительную или отрицательную оценку. Такие отношения существовали, существуют и будут существовать.

Демчук напоминает, что зачастую именно на работе мы проводим большую часть жизни, особенно это проявляется при полностью офлайновой работе. Но даже когда в офис нужно приходить хотя бы иногда, существует немалая вероятность встретить там людей со схожими интересами и ценностями. Это и создает благоприятную обстановку для ощущения близости с коллегой.

— Любые отношения, выходящие за рамки работы, особенно романтические, представляют собой потенциальный деловой риск, поскольку здесь мы вступаем в пространство эмоциональной привязанности и вовлеченности. Поэтому важно, чтобы обе стороны понимали риски и были готовы взять на себя ответственность за последствия, — комментирует экспертка. — Почти все эти риски зависят от нескольких факторов.

Первым и самым важным фактором Демчук называет позицию сотрудников в компании: на каких должностях работают люди и какова взаимосвязь или зависимость между этими позициями. Менее влиятельными, но тоже важными факторами становятся размер компании, а также форма и «стадия» тех же отношений между сотрудниками.

— На мой взгляд, необходимо запретить романтические отношения между людьми, состоящими в подчиненных отношениях. Это может не только плохо сказаться на качестве работы и решений, принимаемых конкретными людьми, но и иметь более широкое негативное влияние. Я лично столкнулась с таким случаем на одном из рабочих мест, где скрытый роман топ-менеджера с подчиненной привел к необратимым последствиям для всего бизнеса, — вспоминает Демчук. — В остальном же, если люди работают в крупной компании, то у них есть возможность вообще не пересекаться по рабочим задачам. Поэтому сам факт отношений может быть невидимым вовсе. В то время как в маленьких компаниях на 20−30 человек роман, наоборот, станет общей историей, предметом обсуждения и сплетен.

При этом карьерная консультантка считает «официальный запрет» романов в компании бессмысленным.

— Чем больше запрещают, тем больше хотят, а категорические запреты просто приведут к секретности. Поэтому, на мой взгляд, если уже делать регулирование вне трудовых отношений в компании, то единственное правило, которое можно ввести, — это прозрачность, — предлагает собеседница. — Решили попробовать построить отношения с коллегой — отметьте это.

Конечно, уточняет Демчук, это не значит, что надо писать в общий чат: «Ребята, мы счастливы, объявляем себя парой!» Но чтобы отношения не стали предметом сплетен, стоит обозначить их у эйчара или вашего непосредственного руководителя.

— К кому именно идти и в какой период отношений — зависит от корпоративной политики, да и самой пары. Это, по крайней мере, поспособствует большей безопасности и для бизнеса, и для сотрудников. Важно понимать и осознавать, что любые внерабочие отношения сопряжены с риском потенциального эмоционального и физического насилия, — замечает Демчук. — Кроме человеческих, психических и физических потерь в результате насилия, работодатель может нести за него ответственность, если он не сможет обнаружить или эффективно устранить риск этого насилия.