BILD: Западные спецслужбы не доверяют Германии

BILD: Западные спецслужбы не доверяют Германии3
- 4.03.2024, 13:35
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Из-за постоянных «сливов» Кремлю.
Западные спецслужбы давно не доверяют Германии из-за утечек секретной информации в Россию.
Как пишет обозреватель BILD Петер Тиде, комментируя скандал с утечкой разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту, на ум приходит поговорка, распространенная в странах Запада: «Если хотите, чтобы что-то оказалось в Москве - отдайте это немцам!»
«Недоверие западных союзников к немецким спецслужбам и политикам огромно, оно развивалось исторически: за почти 80 лет ни одна западная страна не подвергалась такой интенсивной и успешной разведке со стороны Москвы, как Германия. Секреты всегда попадают в Москву через Германию», - пишет Тиде.
Как рассказал BILD источник в одной из спецслужб Германии, им уже много лет не доверяют спецслужбы Запада из-за постоянных скандалов и утечек.
«Никто из ЦРУ или МИ5 не приходит и не говорит открыто, что нам больше не доверяют. Это постепенный процесс: вас приглашают меньше, о важных встречах на определенные темы вы узнаете только потом... В мире спецслужб нас считают вторым сортом и к нам относятся соответственно: мы не в первой лиге», - говорит источник.
Он называет причиной «чрезмерное регулирование»: только внешнюю разведку BND контролируют до семи госучреждений.
«В каждой западной стране информация, поступающая от партнерских спецслужб, защищена. Прежде чем использовать ее в судебных делах или следственных комиссиях, нужно спросить спецслужбу, откуда поступили сведения: секретная информация принадлежит им. А в Германии не так, у нас она не защищена, каждая тайна грозит стать достоянием общественности. Мы должны передавать ее в суды и комитеты - сначала это регулировалось судом, а теперь и законом. В результате мы получаем все меньше информации от наших партнеров, потому что она не в безопасности», - рассказал источник.