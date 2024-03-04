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Надеждину окончательно отказали в регистрации на выборах

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  • 4.03.2024, 13:40
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Надеждину окончательно отказали в регистрации на выборах

Российский политик оспаривал решение ЦИК в Верховном суде.

Апелляционная инстанция Верховного суда России признала законным отказ в удовлетворении иска к Центризбиркому, который запретил Борису Надеждину регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах, сообщает «Интерфакс».

21 февраля Верховный суд РФ отказал Надеждину в допуске к выборам. Иск политика отклонил судья Олег Нефедов, ранее признавший экстремистским несуществующее «движение ЛГБТ» и подтвердивший недопуск на выборы другого антивоенного кандидата — Екатерины Дунцовой. Тот же судья отказал Надеждину в другом иске — политик оспаривал требования Центральной избирательной комиссии к подписным листам.

Ранее Надеждин заявлял, что также собирается подать жалобу в Конституционный суд РФ.

Таким образом, ЦИК допустил до намеченных на март 2024 года президентских выборов только четырех кандидатов: члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, представителя «Новых людей» Владислава Даванкова и действующего президента РФ Владимира Путина.

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