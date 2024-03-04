Спикер ВСУ: РФ готовит несколько групп Су-34 и Су-35 к нанесению ударов 4.03.2024, 18:07

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Раскрыты возможные направления.

После значительных потерь самолетов враг сбежал из воздушного пространства Украины, но сейчас начинает восстанавливать свою активность.

Об этом сказал представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, даже был период - несколько часов во время которых ни одной воздушной цели в небе не было, потому что оккупанты увидели, что по ним работают.

«Они делают выводы и сбежали из нашего воздушного пространства», - отметил он. При этом добавил, что такая ситуация была временной.

Игнат сообщил, что самолеты появились снова и в течение вчерашнего дня несколько десятков управляемых авиабомб тоже были направлены с разных направлений.

«Ну и сейчас видим на утро уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях», - подчеркнул представитель Командования Воздушных сил.

Игнат отметил, что после сбития второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, их уже неделю нет в небе.

«Уже седьмой день, если не ошибаюсь, А-50 не появляется ни в Ростовской области, ни в акватории Азовского моря. Противник заявил, что будут восстанавливать те, что на хранении находятся. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно. Но все же эти самолеты им крайне нужны для того, чтобы планировать удары, проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашего государства», - добавил он.