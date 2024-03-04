Военный эксперт: Черноморский флот РФ зажали в угол 1 4.03.2024, 18:47

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Валентин Бадрак

Валентин Бадрак рассказал, чем можно добивать российские корабли.

Украина получает от западных союзников очень мало новейшей техники, а та, что предоставляется, преимущественно касается противовоздушной и противоракетной обороны, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Как подчеркнул он во время чата в «Главреде», Украине стоит обратить внимание на углубление сотрудничества со Швецией.

«Швеция в ближайшие дни приобретет статус страны-члена НАТО, и нам стоит сотрудничать с ней, потому что у нее есть такие ракеты как Naval Strike Missile (NSM) – лучшие сейчас противокорабельные ракеты. Эти ракеты могут размещаться на катерах Skjold, которые имеют сверхвысокую маневренность и 65 узлов скорости. Таких катеров, мне кажется, почти нет в мире», - подчеркнул эксперт.

Он уверен в том, что такие катера с ракетами – это будущее нашего флота в плане защиты.

«Нам сейчас не нужно большого надводного флота, потому что он очень быстро будет уничтожаться ракетами», - уточнил аналитик.

Собеседник сказал, что Украине стоит вести переговоры с Турцией о покупке новейших истребителей пятого поколения, дронов Bayraktar и Akinci, а также сделать все для реализации проекта строительства завода Baykar Makina.

«Нам следует модернизировать наши позиции в ходе войны. Собственно, есть и береговые новейшие комплексы Coastal Defense System с ракетами Naval Strike Missile. Имея такие комплексы и украинские Нептуны, у нас была бы огромная возможность поражать флот противника. Но, в конце концов, мы в любом случае уничтожим Черноморский флот РФ, потому что флот зажат в угол. Это точно», - добавил Бадрак.