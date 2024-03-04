Ecolines резко поднял цены на некоторые билеты из Минска в Каунас 4.03.2024, 18:53

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А что с ценами на Вильнюс?

Перевозчик Ecolines поднял в три с половиной раза цены на некоторые поездки, в частности – между Минском и литовским Каунасом. Выяснить причину не удалось: «просто перевозчик так решил».

Сейчас между Минском и Каунасом автобусы Ecolines ходят три раза в день. В ближайшие дни билет на автобус Минск–Каунас с выездом в 15:00 стоит 150 рублей, но на автобусы по тому же маршруту и тем самым временем в пути, только с выездом в 00:30 или 12:30 стоят 525 рублей. Такая же ситуация с билетами в обратную сторону.

Автобусы Ecolines на Вильнюс, который ближе к Минску, но на той же дороге, не подскочили: 120–140 рублей. Автобусы Ecolines на более далекие города при том стоят меньше, чем на Каунас: например, 190 рублей на Ригу, 160–200 на Варшаву, 220 на Таллин, 290 на Прагу, 350 на Берлин, 456 на Кельн, 520 на Амстердам… Найти билеты, дороже чем Минск–Каунас, в Ecolines не удалось.

У одного из перевозчиков-конкурентов билет из Минска в Каунас стоит около 142 рублей, у другого – 140–175 рублей.

Почему так, неизвестно

По телефону технической поддержки Ecolines журналисту «Белсата» сказали, что это не ошибка. Рассказали, что автобусы на Каунас ходят самые обычные что за 150, что за 525 рублей, но почему такая разница, не знают: «Просто перевозчик так решил».

Под брендом Ecolines работают самые разные компании. Бренд имеет латвийское происхождение, но в десятке стран от имени Ecolines работают не те самые компании, которые создали бренд. При том между столицами Польши и Латвии возить может как латвийская, так и эстонская компания.

Так, в Беларуси под этим брендом возит (в том числе между Минском и Каунасом) ЧУП «Автобус-тур», а техническую поддержку предоставляет отдельное от этой компании ООО «Билет-онлайн». Найти контакты ЧУП «Автобус-тур» не удалось.

Вместе с тем, российская компания «Эколайнс Рус», которая сейчас не упоминается на сайте Ecolines, предлагает поехать из Минска в Каунас за 226,4 рубля или за целых 755 рублей и 3 копейки.

Латвийское представительство Ecolines не ответило на звонки, в литовском представительстве «Белсату» посоветовали обращаться на электронную почту.