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Макрон не блефовал: французский Генштаб направил официальное письмо союзникам по НАТО

  • 4.03.2024, 19:05
  • 2,420
Макрон не блефовал: французский Генштаб направил официальное письмо союзникам по НАТО

О чем шла речь в письме?

Начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард отправлял своим коллегам по НАТО письмо с предложением рассмотреть размещение войск Альянса в Украине.

Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на Politico

Речь шла о возможности создания коалиции желающих взять на себя определенные задачи по Украине как укомплектование оборонных систем, обучения военных, кибероперации и разминирования.

«Ни один военный лидер не пошлет такого рода письмо без явной поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны», - уверяют в материале.

Такое обращение получило отказ союзников, а уже позже с аналогичной инициативой выступил Макрон.

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