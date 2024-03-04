«За проектом стоят деньги Кремля» 4.03.2024, 19:19

К аэропорту «Минск» хотят построить железную дорогу.

Об этом в письме в редакцию сайта Charter97.org написал читатель:

Агрохунта запланировала очередной «гениальный» проект: в сентябре хотят начать строительство железной дороги к аэропорту «Минск».

Первоначальная стоимость проекта $262 миллиона, строить планируют четыре года. Как показывает практика современной Беларуси, в процессе стройки эта сумма увеличится в три-четыре раза. Дополнительно придется покупать подвижной состав.

Из-за ковидных ограничений и санкций, полеты белорусской авиации сократились в разы по сравнению с 2019-го года. На фоне этого трата огромных денег на строительство абсолютно ненужной дороги выглядит абсурдно.

Но лукашисты любят масштабные проекты, на которых удобно распиливать большие суммы. Хотя все их «стройки века» оказывались нерентабельными. Непонятно и то, где они собираются брать деньги.

Но развитие железнодорожного сообщения к крупнейшему аэропорту Беларуси позволит РФ улучшить свою военную логистику и контроль над «союзником». Возможно, за началом этого проекта стоят интересы и деньги Кремля.