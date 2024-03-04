Макрон поднял ставки 4.03.2024, 22:02

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Эммануэль Макрон

НАТО готово предоставить войска, не вступая в войну в Украине.

Существует мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о вероятности ввода войск НАТО в Украину, чтобы улучшить политический имидж в Европе и завоевать лидерство. Сейчас для этого удачное время.

Кроме того, таким образом Макрон поднял ставки и подал сигнал Путину. Такое мнение «24 Каналу» озвучил политолог Николай Давыдюк.

- Думаю, что для Путина это месседж, что НАТО готово предоставить войска, не вступая в войну. Мы видим, что идет торг. Путину говорят: «Выходи из Украины или мы все пришлем войска». Путин: «Вы блефуете». Макрон сейчас разложил ему все карты и показал, что действительно могут зайти, – объяснил он.

Макрон поднял ставки

Николай Давыдюк отметил, что кто-то может сказать, что НАТО не решится, ведь Россия – это ядерная держава. Однако в Альянсе также есть страны, которые имеют ядерное оружие.

Кроме того, Китай не позволит России осуществить ядерный удар. Без консультаций с Пекином Кремль точно не будет использовать ядерное оружие.

- В этом случае Макрон поднял ставки, возможности помощи. Потому что о человеческом капитале мы не говорили. Но когда начнут говорить о людях, то скорее Европа будет давать оружие, – убежден политолог.

Как подчеркнул политолог, если Россия сможет победить Украину, нападет на страны Балтии, которым открыто угрожает, то следующими могут стать Германия и Франция. Европа начинает понимать важность помощи Украине и усиления собственной обороны.

- Нужно принимать решение, поднимать ставки. Путин тоже заходит далеко, уже напрямую угрожает странам Балтии. Надо понимать, что от Балтии до Германии – один шаг, до Франции – два. Если он зайдет в страны Балтии, то следующей будет Германия, – подчеркнул Давыдюк.