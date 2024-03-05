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В России пригрозили ударить по мостам в Германии

  • 5.03.2024, 6:20
  • 1,756
В России пригрозили ударить по мостам в Германии
Дмитрий Киселев

Уже даже составили список.

Рупор Кремля и ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев пригрозил, что Россия может нанести удары по четырем мостам в Германии в ответ на возможную ракетную атаку по Крымскому мосту, которая обсуждалась в опубликованных разговорах немецких офицеров

Как заявил Киселев в эфире телеканала «Россия 1», «равноценных» Крымскому мостов в Германии нет, поэтому «придется добрать ответный ущерб по погонным метрам».

Затем Киселев перечислил четыре моста в Германии, по которым Москва якобы может нанести ответный удар.

Это, по его словам, Ферманзундский и Рюгенский мосты на севере Германии, соединяющие материк с островами, железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне и Магдебургский водный мост через Эльбу в 150 км от Берлина.

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