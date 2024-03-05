Правнук Сталина написал письмо Лаврову 2 5.03.2024, 8:15

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Что предложил?

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад в открытом письме главе российского Министерства иностранных дел Сергею Лаврову предложил распустить ООН, пишет news.ru.

«Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и МИД РФ в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны правопреемника СССР», — заявил Бенсаад.

Он отметил, что ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов, так как «позволяет истреблять русских» в Украине. По словам пресс-атташе правнука Сталина Вадима Горжанкина, западные дипломаты используют визовый режим для давления и таким образом лишают российских представителей возможности принимать участие в сессиях ООН.

Селим Бенсаад - сын дочери Якова Джугашвили от второго брака.