закрыть
5 марта 2024, вторник, 8:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правнук Сталина написал письмо Лаврову

2
  • 5.03.2024, 8:15
  • 1,980
Правнук Сталина написал письмо Лаврову

Что предложил?

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад в открытом письме главе российского Министерства иностранных дел Сергею Лаврову предложил распустить ООН, пишет news.ru.

«Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и МИД РФ в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны правопреемника СССР», — заявил Бенсаад.

Он отметил, что ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов, так как «позволяет истреблять русских» в Украине. По словам пресс-атташе правнука Сталина Вадима Горжанкина, западные дипломаты используют визовый режим для давления и таким образом лишают российских представителей возможности принимать участие в сессиях ООН.

Селим Бенсаад - сын дочери Якова Джугашвили от второго брака.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип