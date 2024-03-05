Медведева наказали 1 Телеграм-канал «Русский декаданс»

5.03.2024, 8:19

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Из-за попыток подсидеть Путина.

Кринж вчерашнего дня — выступление Медведева на марафоне «Знание. Первые». Димон перед согнанной молодежью вновь заявил о «капитуляции неонацистов» (зал взорвался овациями), назвал территории по обоим берегам Днепра — «неотъемлемой частью российских исторических стратегических границ», но при этом, экс-президент уверяет, что «русским людям не нужна чужая земля, но свою они никому не отдадут».

Медведев все больше напоминает Сталина с AliExpress. Такой же радикальный, любит угрожать всем и вся, но при этом воспринимается как фрик, которого до сих пор наказывают публичным позором из-за попыток подсидеть Путина.

Телеграм-канал «Русский декаданс»