закрыть
5 марта 2024, вторник, 8:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведева наказали

1
  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 5.03.2024, 8:19
  • 1,326
Медведева наказали

Из-за попыток подсидеть Путина.

Кринж вчерашнего дня — выступление Медведева на марафоне «Знание. Первые». Димон перед согнанной молодежью вновь заявил о «капитуляции неонацистов» (зал взорвался овациями), назвал территории по обоим берегам Днепра — «неотъемлемой частью российских исторических стратегических границ», но при этом, экс-президент уверяет, что «русским людям не нужна чужая земля, но свою они никому не отдадут».

Медведев все больше напоминает Сталина с AliExpress. Такой же радикальный, любит угрожать всем и вся, но при этом воспринимается как фрик, которого до сих пор наказывают публичным позором из-за попыток подсидеть Путина.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип