Редкий случай: военнослужащего, обвиняемого по «экстремистской» статье, оправдали 8 5.03.2024, 11:44

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Как удалось выкрутиться?

Десятки людей судят в Беларуси по административной статье за так называемое «распространение экстремистских материалов». Так органы трактуют подписки на независимые издания и телеграм-каналы.

Но в Крупках человека оправдали, у подсудимого нашли такие подписки, но не осудили, пишет «Радио Свобода».

Административное дело рассматривал суд Крупского района (Минская область).

Согласно протоколу, военнослужащий из воинской части в поселке Бобр Крупского района привлекался к ответственности по части 2 статьи 19.11 КоАП («распространение экстремистских материалов), так как имел в своем телефоне в социальной сети «Вконтакте» подписки на «Мая краіна Беларусь» и «Типичный Борисов», которые включены в так называемый список экстремистских материалов.

На суде военнослужащий «вину в совершении правонарушения не признал, объяснил, что действительно имел подписки. Однако цели распространять их не имел, не знал, что это «экстремистские материалы», так как подписка была сделана около пяти лет назад. Долгое время не просматривал содержание этих сообществ».

Суд решил, что дело нужно прекратить на основании того, что «в действиях отсутствует состав административного правонарушения». Военному вернули телефон Honor 90.