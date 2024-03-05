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Часы белорусского бренда Hvilina получили престижную премию в области дизайна продуктов

  • 5.03.2024, 14:39
  • 1,866
Часы белорусского бренда Hvilina получили престижную премию в области дизайна продуктов

В жюри вошли 132 независимых эксперта в области дизайна.

Белорусская часовая мануфактура Hvilina получила награду международной премии IF Design Awards 2024. Премия вручается старейшим в мире независимым институтом дизайна iF International Forum Design GmbH (Ганновер, Германия) и считается одной из самых важных дизайнерских премий в отрасли, пишет «Зеркало».

В этом году коллекция наручных часов Universum Mechanical, вдохновленная романтизмом космических путешествий и прогрессом в освоении человеком космоса, удостоилась премии в категории Product — Watches/Jewelry. В номинации участвовали ведущие мировые бренды: Apple, Seiko, Casio и другие.

В жюри IF Design Awards вошли 132 независимых эксперта в области дизайна, которым предстояло оценить около 11 000 работ из 72 стран. Критерии для оценки включали идею, форму, функциональность, инновации и пользу обществу.

Коллекция часов Universum Mechanical посвящена упорству и невероятной изобретательности человека в поисках истины. Дизайн построен на концепции слияния стилизаций двух звездных карт — древней и современной, что подчеркивает достижения человека в понимании устройства Вселенной. Циферблаты оснащены двумя кольцами для индикации времени (внешним и внутренним), а также календарем.

Награда немецкого конкурса стала уже седьмой для белорусского бренда Hvilina.

IF Design Awards — одна из самых важных дизайнерских премий в мире, учрежденная в 1954 году Международным дизайнерским форумом в Ганновере. Премия ежегодно собирает десятки тысяч заявок и награждает работы из областей промышленного и коммуникационного дизайна, дизайна упаковки, интерьера и архитектуры.

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