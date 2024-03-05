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Путин оставил Россию за бортом цивилизации

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  • 5.03.2024, 14:43
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Путин оставил Россию за бортом цивилизации

«Газпрому» «светит» триллионный убыток.

Акции технологических компаний мощно растут на биржевых торгах, тогда как российский «Газпром», который до недавнего времени был геополитическим оружием Кремля, терпит убытки и переживает упадок. Об этом говорится в материале «Апострофа».

Повышенный интерес к акциям технологических компаний свидетельствует о том, что мир ставит на дальнейшее развитие высоких технологий, в частности в области искусственного интеллекта (ИИ).

Однако этот процесс вряд ли коснется России, которая сама не смогла развить необходимые ей технологии, а закупать их на Западе, как это было до вторжения в Украину, мешают санкции.

В частности это затрагивает «оборонную» промышленность страны-агрессора, продукция которой в абсолютном большинстве зависит от «умных» деталей, произведенных на Западе.

Так, российский диктатор Путин в своем послании к Федеральному Собранию 29 февраля заявил, что новейший ракетный комплекс «Сармат» уже поставляется в российские войска, однако не «уточнил», что из-за нехватки зарубежных компонентов возникли серьезные проблемы с производством ракет к нему.

Из-за санкций и собственной глупости доходы РФ от продажи углеводородов сокращаются. В первую очередь это касается «Газпрома», убытки которого к 2025 году могут составить до 1 триллиона рублей. А это в свою очередь означает, что в ближайшее время Кремлю не будет хватать денег не только на пенсии и зарплаты бюджетников, но и на оружие, которое используется в войне против Украины.

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