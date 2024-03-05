Путин оставил Россию за бортом цивилизации 2 5.03.2024, 14:43

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«Газпрому» «светит» триллионный убыток.

Акции технологических компаний мощно растут на биржевых торгах, тогда как российский «Газпром», который до недавнего времени был геополитическим оружием Кремля, терпит убытки и переживает упадок. Об этом говорится в материале «Апострофа».

Повышенный интерес к акциям технологических компаний свидетельствует о том, что мир ставит на дальнейшее развитие высоких технологий, в частности в области искусственного интеллекта (ИИ).

Однако этот процесс вряд ли коснется России, которая сама не смогла развить необходимые ей технологии, а закупать их на Западе, как это было до вторжения в Украину, мешают санкции.

В частности это затрагивает «оборонную» промышленность страны-агрессора, продукция которой в абсолютном большинстве зависит от «умных» деталей, произведенных на Западе.

Так, российский диктатор Путин в своем послании к Федеральному Собранию 29 февраля заявил, что новейший ракетный комплекс «Сармат» уже поставляется в российские войска, однако не «уточнил», что из-за нехватки зарубежных компонентов возникли серьезные проблемы с производством ракет к нему.

Из-за санкций и собственной глупости доходы РФ от продажи углеводородов сокращаются. В первую очередь это касается «Газпрома», убытки которого к 2025 году могут составить до 1 триллиона рублей. А это в свою очередь означает, что в ближайшее время Кремлю не будет хватать денег не только на пенсии и зарплаты бюджетников, но и на оружие, которое используется в войне против Украины.