«За все платила я, и мы занимались тем, что я обожаю» 5.03.2024, 14:55

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Минчанка отметила юбилей на $1220 и подробно рассказала о тратах.

Блогер из Минска Ира Заводи рассказала в своем Instagram-аккаунте, как отметила 30-летие. И перечислила детальный перечень затрат. На публикацию обратил внимание портал Onliner.

«Мы провели весь день вместе с моими близкими друзьями. За все платила я, и мы занимались тем, что я обожаю», — начала видеоотчет с праздника Ира Заводи.

Дальше — яркие атрибуты роскошной жизни. Блогер рассказала, на что и сколько она потратила в свой день рождения:

• утро в спа «Ривьера» — три посещения со скидкой стоили 396 белорусских рублей;

• завтрак с игристым — 185 рублей;

• номер в отеле Basilian — 416 рублей;

• макияж и укладки для четверых — 680 рублей;

• работа контентмейкера — 330 рублей;

• суши и игристое для перекуса в отеле — 210 рублей;

• бизнес-такси — 30 рублей;

• ужин в ресторане Marble с устрицами и закусками — 1400 рублей (вместе с чаевыми);

• посещение двух баров — 300 рублей.

В сумме Ира Заводи потратила на празднование своего юбилея 3947 белорусских рублей (или $1220). «Как считаете, это много или мало для такого формата?», — спросила в конце видео автор.

И комментаторы ей ответили, в основном «огоньками». «Если это по карману и в удовольствие, то это не много, не мало, а столько, сколько нужно», — написала одна пользовательница.

Другая подписчица решила пошутить: «Тогда что бы было за 6к? Скукота только и цветы в вазах ) Ну, и надеюсь, скрипка нудная играла бы под ухом».