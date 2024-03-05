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Volkswagen Polo 2024 получил бюджетную внедорожную версию

  • 5.03.2024, 15:12
  • 1,876
Volkswagen Polo 2024 получил бюджетную внедорожную версию

Салон авто отделали водоупорным материалом.

В линейку Volkswagen Polo вернули внедорожную модификацию. Называется она уже не CrossPolo, а Robust. Подробности хэтчбека раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя, отмечает «Фокус».

Новый Volkswagen Polo Robust дебютировал в Бразилии. Именно в этой стране он сначала поступит в продажу по цене в эквиваленте $17 800.

Модель создана на базе начальной бюджетной версии Volkswagen Polo Track. В отличие от предшественника VW CrossPolo, он не получил пластиковый защитный обвес — лишь на решетке радиатора появилась резиновая накладка. К тому же, Polo Robust отличается от стандартного хэтчбек лишь увеличенным клиренсом.

В качестве опции для Volkswagen Polo Robust предлагают виниловую отделку салона, которая не боится влаги, а также резиновые коврики. Также можно заказать фаркоп. Комплектация включает кондиционер, ESP и аудиосистему.

Новый Volkswagen Polo Robust предлагают с 1,0-литровым бензиновым двигателем на 84 л.с., который может работать и на этаноле. Хэтчбек предлагают исключительно с 5-ступенчатой механической КПП и передним приводом. Также авто получило электронный дифференциал XDS, а его подвеску усилили.

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