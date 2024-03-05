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В Красном море перерезаны кабели глобального интернета

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  • 5.03.2024, 15:51
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В Красном море перерезаны кабели глобального интернета

Кто виноват и как это повлияет на сеть.

Военный конфликт с хуситами не утихает, ведь после нескольких атак в Красном море на танкеры их подозревают в перерезании кабелей интернета. Во вторник, 5 марта, стало известно, что повреждены три кабеля, которые обеспечивали глобальный интернет и коммуникации.

Об этом пишет Sky News. Хуситы отрицают эти обвинения.

По их мнению, в саботировании прокладки кабелей по маршруту, который называют важнейшим для передачи данных из Азии в Европу, виновны военные операции Великобритании и США. Свои слова они не подкрепили доказательствами, по данным издания.

Гонконгская компания HGC Global Communications отмечает, что повреждения коснулись 25% трафика. Он проходит через Красное море по линиям, которые обеспечивают передачу данных в Африку, Азию и на Ближний Восток. В частности, пострадали — Азия-Африка-Европа 1, шлюз Европа-Индия, Seacom и TGN-Gulf.

«Начальное тестирование показало, что задетый сегмент находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря», — отметила компания Seacom, обслуживающая Джибути.

Она добавила, что перенаправляет трафик, который ей удалось изменить, хотя некоторые услуги не работают. Но сеть, хоть и получила значительные повреждения, выдержит нагрузку.

В свою очередь компания Tata Communications добавила, что после отключения линии она «немедленно начала принимать соответствующие меры для исправления ситуации».

Заметим, что она входит в состав индийского конгломерата и владеет линией Seacom-TGN-Gulf.

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