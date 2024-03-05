В Германии раскрыли схему поставок авто в РФ через Беларусь в обход санкций 5.03.2024, 18:23

Речь идет о поставках люксовых автомобилей.

Немецкая таможня раскрыла схему поставок люксовых автомобилей в Россию в обход санкций. Их вывозили из Германии под предлогом продажи в Беларусь.

По данным следствия, с июня 2022 года группа подозреваемых продала в Россию более 400 люксовых автомобилей стоимостью более 28 млн евро.

Сотрудники следственного управления Берлин-Бранденбургской таможни и полиция Берлина сегодня провели обыски по семи частным и корпоративным адресам в Берлине и Бранденбурге. Задержаны трое подозреваемых в возрасте 25, 49 и 52 лет. Арестованы активы в виде денег, недвижимости и автомобилей на сумму более 1 млн евро. Расследование продолжается.

В марте 2022 года ЕС запретил поставки предметов роскоши в Россию или для использования в России. В список среди прочих товаров попали автомобили стоимостью более 50 тысяч евро и запчасти к ним.