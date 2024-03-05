закрыть
5 марта 2024, вторник, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Начальник разведки Молдовы раскрыл планы России по дестабилизации внутри страны

  • 5.03.2024, 18:32
  • 3,076
Начальник разведки Молдовы раскрыл планы России по дестабилизации внутри страны

Перехвачен рекордный уровень активности российских спецслужб.

Россия подготовила планы по дестабилизации ситуации в Молдове. В частности, она хочет повлиять на президентские выборы. Об этом заявил председатель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Служба информации и безопасности в 2023 году перехватила рекордный уровень активности российских спецслужб и ожидает новых дестабилизирующих действий в этом и следующем году.

Мустяце уточнил, что российские спецслужбы хотят вмешаться в избирательные процессы.

«У нас есть информация, что предпринимаются попытки сорвать референдум о европейской интеграции, вмешаться в президентские выборы, а также дискредитировать правительственные учреждения и политиков, которые поддерживают вступление Молдовы в Европейский союз», - рассказал начальник разведки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков