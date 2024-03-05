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«Где такие зарплаты? Смешно и стыдно»

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  • 5.03.2024, 18:40
  • 3,020
«Где такие зарплаты? Смешно и стыдно»

Крик души простого белоруса.

Житель Кировска (Могилевская область) в соцсетях опубликовал эмоциональное обращение к белорусам.

По его словам, у него болеет жена, а в больнице сказали, что в течение недели врачей не будет, предложили платные услуги.

В видео мужчина жалуется на бешеные цены на лекарства, отсутствие денег и то, что погряз в кредитах:

«Ни зарплат нет у людей, да ничего нет. Как можно жить? Заявляют, что зарплаты по 500 долларов, чуть ли не 1000... Где такие зарплаты? Смешно и стыдно! У меня жена болеет, а мне надо деньги выкладывать последние. И в кредитах весь сижу. В больнице не к кому обратиться, ничего бесплатного нет».

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