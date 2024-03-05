В Минске айтишник высыпал на блюдо психотроп и предложил гостям «угоститься» 1 5.03.2024, 19:01

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В СК рассказали подробности смерти девушки на вечеринке.

В Минске во время вечеринки от передозировки психотропами умерла 25-летняя женщина. За ее смерть будут судить 32-летнего организатора мероприятия. В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела.

Тело женщины обнаружили ранним утром 7 октября прошлого года в квартире на улице Скрыганова. Эксперты установили, что минчанка умерла от комбинированного отравления мефедроном и его аналогом — клефедроном.

Следователи выяснили, что вечером 6 октября компания знакомых собралась в гости к 32-летнему мужчине. Молодые люди (от 25 до 36 лет) выпивали и в продолжении вечера хозяин дома предложил гостям разнообразить общение и употребить «порошок».

«Фигурант периодически позволял себе расслабляться с помощью наркотиков и накануне он приобрел в теневом маркете несколько закладок общей массой не менее 31 грамма особо опасного психотропного вещества, имеющего в своем составе мефедрон», — сообщили в СК.

Мужчина высыпал наркотик на общее блюдо и предложил приятелям «угоститься». После совместного потребления запрещенного вещества «организатор» встречи уехал отдыхать в ночной клуб, кто-то остался погостить на ночь, а остальные товарищи разошлись по домам.

Ближе к пяти часам утра фигуранту позвонил приятель и сказал, что девушке, которая осталась у него дома стало плохо и ведет себя она неадекватно. Когда мужчина вернулся уже было поздно — знакомая умерла.

Прибывшие на место оперативники обратили внимание на странное поведение хозяина квартиры. Он заметно нервничал и запрещал своему другу, который вызвал скорую, рассказывать о происходящем на вечеринке. Как выяснилось, до прибытия следственно-оперативной группы мужчина избавился от своих запасов психотропов. Он отказывался сотрудничать со следствием и настаивал на том, что не имеет отношения к смерти женщины. Однако согласно заключению экспертов погибшая отравилась запрещенным веществом, который накануне приобрел именно мужчина.

Близкое окружение потерпевшей не подозревало о том, что девушка уже много лет употребляет запрещенные вещества. Родители считали, что она ведет здоровый образ жизни и никогда не видели ее в состоянии наркотического опьянения. При изучении личности обвиняемого установлено, что он работает в IT-сфере в Москве и изредка приезжает Беларусь, чтобы навестить родителей, стоит на учете в наркологическом центре.

Действия 32-летнего мужчины квалицированы по ч. 5 ст. 328 УК (Незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека). Ему грозит от 12 до 25 лет лишения свободы.

С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.