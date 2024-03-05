Самолет рейсом в Кутаиси приземлился в Румынии из-за драки между грузинами и россиянами

Самолет рейсом в Кутаиси приземлился в Румынии из-за драки между грузинами и россиянами11
- 5.03.2024, 19:31
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Россияне получили телесные повреждения.
Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из немецкого города Мемминген в грузинский Кутаиси, совершил вынужденную посадку в Румынии.
Об этом сообщает Netgazeti.
Причиной посадки стал конфликт между пассажирами во время полета, который перерос в физическую схватку.
Источники издания сообщают, что между грузинскими и российскими пассажирами произошла стычка, в ходе которой последние получили телесные повреждения.
Из-за этого самолет сразу приземлился в Румынии. После приземления полиция вывела из самолета всех участников драки.