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Самолет рейсом в Кутаиси приземлился в Румынии из-за драки между грузинами и россиянами

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  • 5.03.2024, 19:31
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Самолет рейсом в Кутаиси приземлился в Румынии из-за драки между грузинами и россиянами

Россияне получили телесные повреждения.

Самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявший рейс из немецкого города Мемминген в грузинский Кутаиси, совершил вынужденную посадку в Румынии.

Об этом сообщает Netgazeti.

Причиной посадки стал конфликт между пассажирами во время полета, который перерос в физическую схватку.

Источники издания сообщают, что между грузинскими и российскими пассажирами произошла стычка, в ходе которой последние получили телесные повреждения.

Из-за этого самолет сразу приземлился в Румынии. После приземления полиция вывела из самолета всех участников драки.

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