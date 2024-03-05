«Следующие полгода я вкладывал и вкладывал» 5.03.2024, 19:44

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Белорус на год бросил IT ради своего бизнеса, вернулся и рассказал, чему научился.

Олег — .NET-разработчик, ушел из IT год назад, чтобы заниматься своей кофейней. А затем «чудом» вернулся в разгар кризиса. Devby.io поговорил с молодым человеком о том, чему его научил год вне «идеальной айтишной капсулы».

«Поработал четыре года и выгорел»

— Я окончил ФКСиС БГУИР в 2020 году. Когда завершилось распределение, у меня уже было четыре года опыта на фул-тайм. Я выгорел. Но был запас денег, поэтому я решил уволиться и поискать, где еще можно заработать.

Иногда смотрел предложения о продаже бизнесов — ради интереса. Увидел то самое. Сходил посмотрел. Через неделю уже оформили сделку.

У меня была зарплата 2000 долларов — за такую же сумму я купил кофейню в спальном районе. Предыдущий владелец продавал так дешево, потому что бизнес был убыточным. Но если бы я захотел открыть рядом такое же заведение [с нуля] — отдал бы все 10-15 тысяч. У меня был шанс попробовать с гораздо меньшими вложениями.

«Следующие полгода я вкладывал и вкладывал»

Бизнес, особенно в начале, — коварная штука. Ты вкладываешь еще и еще. К примеру, нужна касса — это 300 рублей, а к ней нужно СКНО (средство контроля налоговых органов) — 50 рублей. СКНО нужно прошить, а затем перепрограммировать кассу — еще 200 рублей. Стоит добавить обслуживание кассы — 30 рублей ежемесячно, программа учета — 100 рублей.

Мало кто из новичков в принципе способен учесть такие расходы. Я купил кофейню — и после этого начал «разгребать». За первые два месяца у меня ушло еще пару тысяч долларов. Итого: купил за 2 + 2 = 4 тысячи начальных вложений.

Следующие полгода я вкладывал и вкладывал: в сервис, в создание уюта (то есть в стены), в продукт — меню, напитки, оборудование… Я перепробовал все виды маркетинга: от объявлений на подъездах, флаеров и вывесок до таргета и карт, прошел экспресс-курс для маркетологов, а чтобы разбираться в продукте — и курсы бариста.

В течение полугода я экспериментировал как только мог: поменял интерьер, сменил работников (увы, став работодателем, я начал разочаровываться в людях — например, заметил, что оба мои сотрудника воровали), менял сервис, меню, название, соцсети — все это стоило времени и денег. Итого: за эти полгода активных изменений потратил еще около пяти тысяч долларов. Если вам кажется, что это много, то отвечу, что только одна вывеска может обойтись в несколько тысяч.

С учетом того, что бизнес был убыточным четыре-пять месяцев, стоит отнять еще одну-полторы тысячи долларов — на зарплату сотрудникам и прочие расходы.

Взамен я получил знания в бухгалтерии, маркетинге, экономике, да и, в принципе, в общении с людьми — это бесценный опыт. Ранее у меня даже знакомых в этом бизнесе не было. А сейчас, идя по городу, я уже сам могу давать оценку кофейням — потому что знаю этот бизнес изнутри.

Знай я то, что знаю сейчас, с вероятностью 99% решил бы: «Не лезь».

«Желающих попробовать себя в этом бизнесе много (и все в розовых очках)»

Решение продать кофейню я принял, когда вывел бизнес в плюс. Понимал, что выжал из него максимум.

В бизнесе ведь все просто: если он убыточен, нужно что-то менять, чтобы сделать его прибыльным. А это стоит денег. Я поменял, но нужно было держать планку и дальше — иначе снова уйдешь в ноль или даже в минус скатишься. Но стараться приходилось ради 100-200 долларов в месяц.

Еще одна причина — постоянные риски: 70−80% заведений в общепите рискуют — порой не добивают чеки, иногда не оформляют как положено сотрудников и пр.

Желающих попробовать себя в этом бизнесе много (и все в розовых очках, как и я когда-то) — поэтому продать недорого было просто. Я выложил объявление о продаже бизнеса — нашлось человек 10−15 потенциальных покупателей. Некоторые сделки срывались чуть ли не в день заключения, но в итоге я продал кофейню за два-три месяца.

Все вложения отбить не получилось — мой опыт обошелся мне в семь-восемь тысяч долларов.

«Раньше думал: плохой дядя — платит 800 вместо 1000 долларов, а сейчас понимаю его уровень ответственности»

Получив этот опыт, я стал по-другому смотреть на экономику в целом. Теперь я знаю/могу подсчитать, сколько стоит тот или иной товар или услуга. Я стал больше уважать местный мелкий бизнес и покупать услуги и товары именно у таких предпринимателей, понимая, что за этим стоят обычные люди.

Сейчас параллельно с работой я веду еще несколько своих проектов (они пока на социальной стадии, но есть возможность монетизировать их в будущем), легче берусь за реализацию своих идей — так как нет страха. Да и опыт ведения дел в общепите дает всеобъемлющие знания о предпринимательстве.

Я стал объективно относиться и к работе на себя, и к работе в найме. Если раньше я думал: плохой дядя — платит мне 800 вместо 1000 долларов, то сейчас понимаю, какой уровень ответственности у этого дяди и перед людьми, и перед государством. Да и вообще в нашей стране бизнес зависит от всех и должен каждому. Даже у бомжа, который приходит в кофейню и требует подать ему бесплатный кофе, больше прав в нашей стране.

А еще я снова в IT и радуюсь тому, что дядя платит мне зарплату, решает за меня юридические и другие вопросы. И я радуюсь, что IT в Беларуси еще не умерли.

Еще важно отличие своего бизнеса от IT. Как предприниматель ты работаешь 24/7, даже если со стороны кажется, что ничем не занят, — это постоянная эмоциональная нагрузка. А в IT ты отработал, отчитался за день/неделю, вышел из-за компа в 17.00 вечера — и свободен, как птица. Я об этом раньше не задумывался.

В ту кофейню захожу иногда, общаюсь с новыми владельцами. Сейчас ее купил уже третий человек после меня.

«Чудо, что я вообще вернулся в IT. На рынке полно специалистов, у которых перерывов не было»

— Продав кофейню, я рефлексировал месяца два-три, проанализировал пройденный путь. А потом стал заставлять себя сесть за техническую литературу. Ну хотя бы по странице в день читать.

Было тяжело возвращаться к этому спустя год перерыва, я будто бы откатился назад. Но потихоньку приучил себя сначала читать, потом стал писать код. Два месяца я готовился, потом начал ходить на собеседования.

В Беларуси выбирать не из чего было — одна-две подходящие вакансии в неделю в лучшем случае (моя специализация .NET, уровень — middle+). Поэтому я стал искать в Польше, куда переехало много знакомых:

сменил локацию в профиле на LinkedIn — указал Варшаву (несколько рекрутеров написали мне, но все отказали из-за того, что в на тот момент я был не в Польше);

начал готовить документы на PBH — в итоге просто не дождался записи;

посмотрел, какие в Польше открылись компании с белорусскими корнями, — тоже мимо, так как почти все они отменили релокейт-программы.

Так я понял, что придется довольствоваться тем, что есть в Беларуси.

Отказов было немало — в основном из-за перерыва в работе. Никому не был интересен мой опыт вне IT. Некоторые рекрутеры прямо говорили: «А ты уверен, что IT — вообще твоё? Может, пивнуху под домом откроешь?»

Спустя пару недель поисков я перестал рассказывать об опыте в другой сфере. Говорил, что сделал перерыв в найме, но не уходил из IT.

Мой итог: 200 откликов, десять собеседований в течение 2,5 месяца и оффер — уже три месяца работаю в одной российской компании. Некоторые офферы срывались на пустом месте. Рекрутеры сообщали: «Вы — большой молодец, но заказчик принял решение пока не расширяться».

В целом, с таким перерывом, как у меня — год плюс полгода на бенче (практика компаний в IT, когда сотрудников, не задействованных в коммерческом проекте, отправляют в оплачиваемый отпуск. — Прим. ред.) на прошлой работе — чудо, что я вообще вернулся. На рынке полно специалистов, у которых перерывов не было. Нужно было очень постараться, чтобы преподнести себя на прескрине/скрине (начальные этапы собеседования в форме созвона. — Прим. ред.) так, чтобы не упустить единственное собеседование в неделю/месяц.

Я вернулся на такую же зарплату, как была у меня год назад. Но если честно, уже готов был работать за сумму в два раза меньшую.

«Я понял, что зарплата 1000 долларов в 18-20 лет — заслуга людей, которые стояли у истоков IT в Беларуси»

Свой бизнес выбил меня из зоны комфорта, но благодаря этому я смог увидеть больше.

Я понял, что зарплата 1000 долларов в 18-20 лет — это скорее заслуга людей, которые стояли у истоков IT в Беларуси, а также тех, кто создал экосистему здесь. Среднестатистический айтишник не умнее среднестатистического врача, предпринимателя, да и представителей других профессий. Просто так сложилось, что работа в IT позволяла молодым людям за год-два подниматься до такого уровня дохода, до которого представители других профессий при всем желании не дотянутся и за пять-десять лет (а то и вообще никогда).

Мой взгляд на мир был очень узким. Я думал: «Ха, чего я в этой жизни не повидал — в ней все просто!» И только перерыв в IT показал: жизнь на 2000 долларов, когда любой вопрос решается деньгами, и на 500 рублей — это две разные жизни. Думаю, я получил бесценный опыт и сильно повзрослел за год вне идеальной капсулы. Сейчас даже смотрю немного свысока на коллег, которые, кроме IT, ничего не пробовали — как будто я понимаю больше, чем они (смеется).