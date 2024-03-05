«Белтехосмотр» назвал отличия прохождения ТО электрокарами от других машин
- 5.03.2024, 20:04
Гибридные авто также рассматривают как электрокары.
В «Белтехосмотре» рассказали об отличиях прохождения техосмотра электромобилями и гибридными авто от машин с двигателем внутреннего сгорания.
Так, по словам начальника управления организации гостехосмотра «Белтехосмотра» Михаила Михаловского, при прохождении ТО электрокарамии не учитываются экологические параметры, поэтому и стоимость техосмотра несколько дешевле. Кроме того, специалисты гостехосмотра никак не взаимодействуют с батареей транспортных средств на электрической тяге. А вопросы обслуживания и контроля АКБ должны проводиться подготовленными специалистами.
- У нас в рамках техрегламентов таких систем контроля нет, - заметил представитель «Белтехосмотра».
Если речь идет о гибридных авто (с двумя двигателями - электрическим и ДВС), то их на станциях техосмотра рассматривают как электрокары. Например, у «Хонды Цивик» на ТО не будут проверять экологические показатели и выхлопную систему.