«Белтехосмотр» назвал отличия прохождения ТО электрокарами от других машин 5.03.2024, 20:04

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Гибридные авто также рассматривают как электрокары.

В «Белтехосмотре» рассказали об отличиях прохождения техосмотра электромобилями и гибридными авто от машин с двигателем внутреннего сгорания.

Так, по словам начальника управления организации гостехосмотра «Белтехосмотра» Михаила Михаловского, при прохождении ТО электрокарамии не учитываются экологические параметры, поэтому и стоимость техосмотра несколько дешевле. Кроме того, специалисты гостехосмотра никак не взаимодействуют с батареей транспортных средств на электрической тяге. А вопросы обслуживания и контроля АКБ должны проводиться подготовленными специалистами.

- У нас в рамках техрегламентов таких систем контроля нет, - заметил представитель «Белтехосмотра».

Если речь идет о гибридных авто (с двумя двигателями - электрическим и ДВС), то их на станциях техосмотра рассматривают как электрокары. Например, у «Хонды Цивик» на ТО не будут проверять экологические показатели и выхлопную систему.