Внимание, розыск!
- 5.03.2024, 20:16
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МУС положил «в корзину с фруктами» два новых «плода».
Желаемый Гаагой коллектив продолжает пополняться. Сегодня МУС бережно положил «в корзину с фруктами» (Путин, Львова-Белова) два новых «плода» - командующего дальней авиацией Кобылаша и начальника Черноморского флота Соколова. Выданы ордера на арест. За что, понятно.
Что же теперь будет? Надо как-то реагировать Бастрыкину. Пора вновь объявлять в розыск новых судей МУС, прокуроров, сотрудников.
Пришло время печатать фото и развешивать рядом с отделениями полиции под шапкой «Внимание, розыск!». Неплохо бы привлечь «пионеров» из путинского «Движения первых», членов партии «Единая Россия» и других партий спецоперации, раздать им фото «посмевших» и отправить по стране.
Искать судей и прокуроров МУС везде – в барах, банях, на концертах и в метро. Не давать проходу, внимательно ощупывать взглядами лица. Но найти, найти и обезвредить.
Стоит и награду объявить. Скажем, путёвка на курорты Мариуполя.
В общем, вставай усталая страна. Опять идем искать. Будь ты проклят, Байден. Не даешь отдохнуть.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»