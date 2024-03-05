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Премьер Болгарии Денков подал в отставку

  • 5.03.2024, 20:32
  • 1,422
Премьер Болгарии Денков подал в отставку
Николай Денков
Фото:REUTERS/Johanna Geron

Названа причина.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков передал в канцелярию Национального собрания (парламента страны) заявление об отставке. Об этом 5 марта сообщило «БНР – Българско национално радио».

Отмечается, что Денков выступит с заявлением в 19.00.

Согласно договоренности, достигнутой в начале июня 2023 года между двумя крупнейшими группами в парламенте – «Граждане за европейское развитие Болгарии» с Союзом демократических сил и блоком «Продолжаем перемены» – «Демократическая Болгария», Денков и вице-премьер Мария Габриэль должны были провести ротацию в течение девяти месяцев (6 марта 2024 года), подчеркнуло BTA.

На прошлой неделе Денков совершил визит в Киев, в ходе которого заверил, что Болгария продолжит оказывать Украине военную помощь.

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