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Жителя Новополоцка отправили на «сутки» за интервью Жириновского 13-летней давности

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  • 5.03.2024, 21:03
  • 4,982
Жителя Новополоцка отправили на «сутки» за интервью Жириновского 13-летней давности

Приговор вынесла судья Зинаида Болоболова.

В Новополоцке за подписки и лайк под интервью умершего главы Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского телеканалу «Белсат» осудили местного жителя Валерия Максименко, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю» со ссылкой на постановление, опубликованное в Банке судебных решений.

9 февраля силовики нашли «видеоматериал деструктивного характера» — интервью Владимира Жириновского телеканалу «Белсат», которое было снято 13 лет назад.

Новополочанин в суде свою вину отрицал и утверждал, что не знает, как эти «материалы» оказались на его странице в соцсети. Несмотря на это, судья Зинаида Болоболова признала мужчину виновным по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов) и назначила десять суток ареста.

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