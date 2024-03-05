Президент Чехии не исключает переброску иностранных войск в Украину 4 5.03.2024, 21:17

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Петр Павел

Однако озвучил условие.

Президент Чехии Петр Павел считает, что переброска военных из европейских стран в Украину возможна, однако не для участия в боевых действиях.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Праге, сообщает Novinky.cz.

Он подчеркнул, что в этом вопросе выступает за поиск новых способов поддержки Украины, включая дискуссии о возможном присутствии иностранных войск в Украине.

«Я выступаю за поиск новых способов (поддержки Украины — ред.), включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине разными способами и формами», — подчеркнул президент.

Павел также добавил, что дискуссии по этому вопросу пока на начальном этапе, поэтому необходимо продолжать работу.

При этом чешский президент считает, что не стоит говорить о направлении в Украину боевых отрядов, так как это могло бы стать «пересечением красных линий». Он уточнил, что готов обсуждать «формы поддержки», в том числе такие, как подготовка бойцов ВСУ не на территории партнерских стран, а непосредственно в Украине.

«Поскольку в наших интересах, чтобы Россия не имела успеха в Украине, мы не можем останавливаться на той помощи, которую оказываем Украине сейчас», — подчеркнул Павел.