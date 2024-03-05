В Беларуси начнут выдавать электронные «дозволы» о прохождении техосмотра 5.03.2024, 21:23

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В апреле.

Электронные разрешения о прохождении техосмотра начнут выдать в Беларуси в апреле-мае 2024 года, сообщает Charter97.org со ссылкой на начальника управления организации гостехосмотра УП «Белтехосмотр» Михаила Михаловского. Отмечается, что эту процедуру планировали запустить в январе 2024-го, но не успели доработать программное обеспечение.

- Все технические моменты, которые есть, которые мешают нам запустить эту процедуру, отрабатываются, - отметил представитель «Белтехосмотра».

Он добавил, что получить электронный «дозвол» после прохождения ТО можно будет через единый портал электронных услуг. Но возможность использования бумажного «дозвола» также останется.

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