В Беларуси начнут выдавать электронные «дозволы» о прохождении техосмотра
- 5.03.2024, 21:23
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В апреле.
Электронные разрешения о прохождении техосмотра начнут выдать в Беларуси в апреле-мае 2024 года, сообщает Charter97.org со ссылкой на начальника управления организации гостехосмотра УП «Белтехосмотр» Михаила Михаловского. Отмечается, что эту процедуру планировали запустить в январе 2024-го, но не успели доработать программное обеспечение.
- Все технические моменты, которые есть, которые мешают нам запустить эту процедуру, отрабатываются, - отметил представитель «Белтехосмотра».
Он добавил, что получить электронный «дозвол» после прохождения ТО можно будет через единый портал электронных услуг. Но возможность использования бумажного «дозвола» также останется.