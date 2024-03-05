Сына экс-министра природы будут судить за коррупцию 1 5.03.2024, 22:24

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Он занимал должность первого заместителя генерального директора агрокомбината «Ждановичи».

Сына бывшего министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Ковхуто Виктора будут судить по уголовному делу о коррупции, пишет «Наша Ніва».

Виктору Ковхуто сейчас 40 лет и, судя по открытым источникам, он занимал должность первого заместителя генерального директора агрокомбината «Ждановичи».

Он прославился тем, что пытался в 2016-м году баллотироваться в депутаты и даже собирался составить конкуренцию «атаману» Николаю Улаховичу. Но Ковхуто-младшего даже не зарегистрировали.

Вскоре попал в опалу и его отец — его сняли с должности министра и завели уголовное дело за служебный подлог. После 2017-го Андрей Ковхуто исчез с публичного поля.

Подельник Виктора согласно расписанию судов — Андрей Искандеров. «Наша Ніва» не нашла белорусов с такой фамилией. Но есть бизнесмен из России, который занимался оптовой торговлей фруктами и овощами. Ему 57 лет и в бизнесе он с 1990-х. Вероятно, что о нем и идет речь — «Ждановичи» как раз занимаются выращиванием фруктов и овощей.

Судят Ковхуто и Искандерова за получение и дачу взятки. Кому что инкриминируется, в расписании суда не указано.

Обоим фигурантам грозит от пяти лет тюрьмы. Суд над ними начинается 11 марта.