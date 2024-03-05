В результате «сушкопада» количество авиаударов россиян сократилось в полтора-два раза 5.03.2024, 22:55

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Украинские военные с февраля этого года сбили 15 российских военных самолетов.

С начала февраля украинские бойцы все чаще стали уничтожать российские самолеты Су-34 и Су-35. В результате такого «сушкопада» количество авиаударов врага за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ «Таврия» Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

« Есть основания утверждать, что в результате «сушкопада» количество авиаударов россиян за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза», - рассказал Лиховой.

По его словам, у противника меньше способностей применять КАБы в поддержку своего наступления. Соответственно на земле оккупанты имеют меньше возможностей проявить свою эффективность.