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Белорус заблудился в лесу на Пхукете и провел там ночь

  • 5.03.2024, 23:04
Белорус заблудился в лесу на Пхукете и провел там ночь

Его подвел мобильный телефон, но он же и спас.

На курортном острове Пхукет в Таиланде спасатели помогли 23-летнему белорусу выбраться из леса после того, как он заблудился там ночью. Парень объяснил, что его сбила с толку карта на смартфоне, где расстояние казалось небольшим. Тем не менее именно по телефону он и вызвал помощь. Об инциденте сообщает Bangkok Post.

Белорус жил в отеле в районе Тхаланг. Вечером в понедельник, 4 марта, он отправился вдоль пляжа Най Тхон к ближайшей покрытой лесом горе, пользуясь картой на своем мобильном телефоне. Как позднее рассказал турист, расстояние казалось ему небольшим, но спустя некоторое время он понял, что потерял ориентацию и не может найти дорогу назад. Кроме того, на пляже начался прилив, что также затрудняло передвижение.

Около 11 часов вечера молодой человек позвонил в полицию на горячую линию для туристов 1155. Офицеры выяснили все обстоятельства и установили местонахождение белоруса по GPS на его смартфоне. На помощь потерявшемуся отправились на лодках спасатели, которые нашли его уже в половину шестого утра, спустя шесть часов поисков, и отвезли в отель.

Молодой человек не пострадал.

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