Крупнейшая авиакомпания Балтии получила рекордную прибыль за всю историю 5.03.2024, 23:06

Детали.

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила о рекордной прибыли за всю историю. В 2023 году компания получила прибыль в размере 34 млн евро, что на 88 млн евро больше, чем годом ранее.

Кроме того, выручка airBaltic выросла до рекордно высокого уровня в 668 млн евро, что на 34% больше, чем в 2022 году.

«Благодаря рекордному доходу, превышающему полмиллиарда евро, самой высокой прибыли в истории компании, впечатляющему рекордному показателю EBITDAR и другим положительным бизнес-показателям, airBaltic превзошла допандемический уровень», – прокомментировал данные годового отчета компании ее президент и генеральный директор Мартин Гаусс.

airBaltic завершила 2023 год с исторически самым высоким показателем EBITDAR в 159 млн евро, превысив показатель 2022 года на 76 млн евро. Количество перевезенных компанией пассажиров выросло на 36% до 4,5 млн человек. Число рейсов за год увеличилось на 30% – до 65 500.

Крупнейшая авиакомпания Балтии получила рекордную прибыль за всю историю: детали

Кроме того, в 2023 году airBaltic запустила 38 (это также рекорд. – Ред.) новых маршрутов по всем пяти направлениям деятельности — Рига, Таллинн, Вильнюс, Тампере и Гран-Канария, включая маршруты на 14 направлений, не обслуживавшихся в 2022 году.

Компания завершила 2023 год с 46 самолетами Airbus A220-300. airBaltic продолжает оставаться крупнейшим эксплуатантом А220-300 в мире и в ноябре 2023 года объявила о соглашении о покупке еще 30 самолетов А220-300 с правом покупки еще 20 самолетов того же типа.