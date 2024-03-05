В Госдепе заявили о заготовленных у Украины «сюрпризах» для России 5.03.2024, 23:15

США уверены, что у Киева есть план, который поможет ему добиться побед на поле боя.

США уверены, что у Украины есть план, который поможет ей добиться побед на поле боя, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, трансляция шла на YouTube.

Так он ответил на просьбу одного из журналистов прокомментировать январский визит в Киев замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд (она уходит в отставку в ближайшее время). Тогда Нуланд сказала, что Украина укрепляет свою оборону, а президента России Владимира Путина «ждут приятные сюрпризы на поле боя».

«Мы верим, что у них [украинских военных] есть в запасе несколько сюрпризов, и ждем результатов», — сказал на это Миллер.

О том, что Украина готовит «сюрпризы», в частности, на Черном море, в феврале заявил и президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, но не стал вдаваться в детали. Ранее он говорил, что «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году станут Крым и Черное море.