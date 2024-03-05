WSJ: Китайский бум закончился 5.03.2024, 23:54

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Жесткая политика Китая усиливает экономический спад.

Фундаментальные проблемы Китая, включая слабую демографическую ситуацию и большие долги, действительно сложны. Но также очевидно, что многое из того, что беспокоит Китай, является неприятным циклическим спадом, усугубленным неудачным политическим выбором Пекина. Большая речь премьер-министра Ли Цяна 5 марта во Всекитайском собрании народных представителей, его первая речь в новой должности, не дала никаких гарантий того, что правительство признает это или готово изменить курс, пишет The Wall Street Journal.

На открытии сессии китайского парламента премьер изложил достижения в прошлом году и задачи на следующий год. Самые большие цели не содержали никаких сюрпризов: как и в прошлом году, Пекин стремится к «около» 5% роста, 3% инфляции и 12 миллионов новых городских рабочих мест.

«Что удивляет и вызывает беспокойство, так это то, насколько эти цели расходятся с реальностью, учитывая меры, запланированные для их достижения, и то, в каком состоянии сейчас находится экономика», – отмечает WSJ.

Пекин действительно сталкивается с некоторыми реальными фискальными ограничениями, учитывая, насколько расточительными были местные органы власти за последнее десятилетие. И потенциальный рост явно снижается: дрейф вниз с середины 2010-х годов, когда численность населения трудоспособного возраста достигла пика, был особенно очевиден.

Но также кажется очень вероятным, что политики усвоили уроки прошлых эпизодов стимулирования и теперь рискуют допустить ошибку, подобную той, которой допустили западные политики после 2009 года: сохранение слишком жесткой монетарной и фискальной политики, что приведет к длительному периоду ниже потенциальных темпов роста и занятости.

Ввиду того, насколько все плохо, китайские краткосрочные межбанковские ставки и доходность государственных облигаций оставались заметно высокими за последние полгода: примерно на том же уровне, что и во время последнего крупного спада в начале 2016 года, когда и рост, и инфляция все еще были значительно выше.

Это может не иметь большого значения для жилищного сектора, где заемщики не выходят на рынок, потому что не верят, что застройщики все еще платежеспособны. Но это может иметь большое значение для других видов заимствований. По оценкам экономистов французского банка Natixis, реальные, скорректированные на инфляцию процентные ставки в Китае с конца 2021 года значительно превышают нейтральную ставку, которая способствовала бы полной занятости и стабильной инфляции, и чтобы исправить эту ситуацию, может потребоваться снижение реальных ставок почти на целый процентный пункт.

Высокочастотные данные о занятости по индексам менеджеров по закупкам являются еще одним ключом к пониманию того, насколько слабой остается отечественная экономика. Исследовательская консалтинговая фирма Gavekal обнаружила, что совокупность субиндексов PMI занятости в Китае, взвешенных по отраслевому весу на рынке труда, в течение большей части 2023 года была намного ниже своих долгосрочных средних показателей. Практически все отставание приходится на сферу услуг.

Значительная часть реальных бюджетных расходов Китая осуществляется вне бюджета местными органами и государственными банками, но финансирование этих расходов может быть затруднено без снижения ставок – особенно если Пекин хочет избежать вытеснения и без того слабых частных инвестиций. В речи премьера прозвучал намек на большую свободу действий по ставкам, заявив, что рост денежной массы должен соответствовать целям роста и инфляции. Это едва заметное изменение по сравнению с прошлогодним призывом к увеличению денежной массы в соответствии с номинальным ростом. Но Ли также призвал к стабильности обменного курса и в своем вступительном слове отметил прошлогоднее избегание «паводковых» стимулов.

Наконец, учитывая, как сильно все еще страдает сектор услуг, в речи о нем было удивительно мало упоминаний – он упоминался ровно четыре раза, причем один раз в контексте «современного» сектора услуг, более глубоко интегрированного с производством. С другой стороны, «стремление к модернизации промышленной системы» было выделено как первая главная задача на 2024 год.

Ли отметил, что некоторые дополнительные государственные стимулы для поддержки потребительских расходов могут быть в процессе разработки, заявив, что правительство будет способствовать программам trade-in для потребителей. Пекин субсидировал покупку автомобилей, например, во время предыдущих спадов.

Но правительство, похоже, все еще верит, что сможет выйти из кризиса за счет производства и экспорта – даже несмотря на рост протекционизма за рубежом и многочисленные признаки спада в китайском секторе услуг, который при правильном толчке может оживиться.

Мрачные граждане, большие муниципальные долги и искаженная модель финансирования недвижимости являются неразрешимыми проблемами. Но самой структурной проблемой Китая может быть его все более гибкий политический аппарат.