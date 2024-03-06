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ВСУ впервые потеряли РСЗО HIMARS

  • 6.03.2024, 1:04
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ВСУ впервые потеряли РСЗО HIMARS

Россияне нанесли удар с помощью ОТРК «Искандер».

Вооруженные силы впервые за время полномасштабной войны с Россией потеряли в бою РСЗО HIMARS, поставленную из США. Это видно из видео, опубликованного в соцсетях сегодня, 5 марта, передает «Зеркало недели».

На кадрах виден заезд РСЗО на позицию. Впоследствии по ней наносится удар ОТРК «Искандер», после которого HIMARS возгорается. Следом за этим происходит детонация боекомплекта – видно горение ракет с характерным для ракетного топлива белым дымом.

Благодаря технологиям определения геолокации (GeoINT) удалось установить, что данная РСЗО была потеряна вблизи села Никаноровка Донецкой области (недалеко от Краматорска).

Таким образом, враг смог впервые уничтожить HIMARS почти через два года со времени первых поставок этих систем ВСУ. Как известно, первые подобные РСЗО прибыли на территорию Украины в июне 2022 года.

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